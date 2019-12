B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG: Wechsel an der Vorstandsspitze - Adriaan Moelker übernimmt von Dr. Jürgen Eck DGAP-News: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG / Schlagwort(e): Personalie B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG: Wechsel an der Vorstandsspitze - Adriaan Moelker übernimmt von Dr. Jürgen Eck 02.12.2019 / 09:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. BRAIN AG: Wechsel an der Vorstandsspitze - Adriaan Moelker übernimmt von Dr. Jürgen Eck * Adriaan Moelker soll als künftiger CEO profitable Kommerzialisierung der Produktbasis der BRAIN-Gruppe weiter vorantreiben und forcieren * Dr. Jürgen Eck wird dem Unternehmen weiterhin beratend zur Verfügung stehen * Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Georg Kellinghusen: "Adriaan Moelker wird wichtige Impulse für die nächste Expansionsphase unseres Unternehmens setzen" Zwingenberg, 2. Dezember 2019 Wechsel an der Vorstandsspitze der BRAIN AG: Die Gesellschaft gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat Adriaan Moelker mit Wirkung zum 1. Februar 2020 in den Vorstand bestellt und zum künftigen Vorsitzenden des Gremiums (CEO) ernannt hat. Dr. Jürgen Eck, Mitgründer der BRAIN, seit rund 26 Jahren Chief Technology Officer (CTO) und seit 1. August 2015 auch CEO, legt sein Vorstandsmandat zum Ende dieses Jahres nieder und wird im besten Einvernehmen aus dem Unternehmen ausscheiden. Dr. Eck steht BRAIN als Berater weiterhin zur Verfügung, insbesondere für die Innovationspipeline. Adriaan Moelker ist derzeit Divisional President für Image Transfer Solutions und Mitglied des Executive Management Teams bei der Flint Group. Diese Funktion hatte er sechs Jahre lang inne, in denen erhebliche Fortschritte mit Blick auf Innovationen und Erträge erreicht wurden. Zuvor war er neun Jahre lang CEO der AB Enzymes GmbH in Darmstadt, die er ebenfalls auf einen Expansionskurs ausrichtete. Dadurch und durch frühere leitende Tätigkeiten bei Genencor (heute DuPont) und Marketingpositionen bei DSM verfügt Moelker über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der industriellen Biotechnologie, in denen er eine Leidenschaft für kundenorientierte Innovationen entwickelte. Moelker ist Niederländer mit einem Abschluss an der Nyenrode Business University. Er arbeitet und lebt zusammen mit seiner Familie seit 14 Jahren im Großraum Frankfurt. Dr. Georg Kellinghusen, Aufsichtsratsvorsitzender: "Nach dem erfolgreichen Börsengang im Jahr 2016 und dem erfolgten Ausbau des Geschäfts steht für BRAIN jetzt die konsequente Kommerzialisierung der Produkt- und Projektbasis im Vordergrund. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass Adriaan Moelker wichtige Impulse für die nächste Expansionsphase unseres Unternehmens setzen wird. Ich danke Dr. Jürgen Eck herzlich für sein erfolgreiches Wirken als CEO in den vergangenen vier Jahren. Seine Verdienste um BRAIN, die er mitgegründet und mehr als 25 Jahre als CTO und CEO mit seiner Innovationskraft wesentlich mitgeprägt hat, können nicht hoch genug gewürdigt werden. Er übergibt BRAIN als erfolgreiches Unternehmen, das seinen starken Wachstumskurs fortsetzen wird." Dr. Jürgen Eck: "Ich bin stolz auf das, was wir in den vergangenen 26 Jahren erreicht haben. Die Technologien und die Innovationskraft zur Entwicklung neuer, aber zugleich nachhaltiger Produkte und Produktionsprozesse bedienen einen globalen Megatrend. Ich möchte allen, die an dem erfolgreichen Weg der BRAIN mitgearbeitet haben und mitarbeiten, für ihre Leistungen danken. Meinen Kollegen wünsche ich viel Erfolg beim weiteren Wachstum der BRAIN als innovatives Unternehmen der industriellen Biotechnologie." Adriaan Moelker, designierter Vorstandsvorsitzender (CEO): "BRAIN zählt auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie zu den bekannten und hochrespektierten Adressen. Die Kompetenzen des Unternehmens stehen ebenso außer Frage wie sein Wachstumspotenzial. Ich freue mich, in dieser wichtigen Unternehmensphase den Wachstumskurs von BRAIN zu verstärken, basierend auf den adressierten Kernsegmenten BioIndustrial und BioScience. Für mich persönlich ist diese Aufgabe der Schritt wieder hin zur Biotechnologie und damit zu jener Branche, in der ich mich wirklich zu Hause fühle." Über BRAIN Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG; ISIN DE0005203947 / WKN 520394) gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Bioökonomie und ist mit ihren Schlüsseltechnologien im Bereich der industriellen, sogenannten weißen Biotechnologie tätig. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Das Geschäftsmodell der BRAIN steht auf zwei Säulen. Das Segment BioScience beinhaltet im Wesentlichen das Forschungs- und Entwicklungsgeschäft mit Industriepartnern ("Tailor Made Solutions" Kooperationsgeschäft) sowie die eigene Forschung und Entwicklung. Das Segment BioIndustrial umfasst im Wesentlichen das industriell skalierbare Produktgeschäft. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.com/de. B?R?A?I?N Biotechnology Research And Information Network AG Darmstädter Str. 34-36 64673 Zwingenberg www.brain-biotech.com Tel.: +49-6251-9331-0 E-Mail IR: ir@brain-biotech.com E-Mail Media: pr@brain-biotech.com Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der BRAIN AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der BRAIN AG und der BRAIN-Gruppe und Entwicklungen betreffend die BRAIN AG und der BRAIN-Gruppe können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der BRAIN AG haben. Die BRAIN AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. 02.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG Darmstädter Straße 34-36 64673 Zwingenberg Deutschland Telefon: +49 (0) 62 51 / 9331-0 Fax: +49 (0) 62 51 / 9331-11 E-Mail: ir@brain-biotech.com Internet: www.brain-biotech.com ISIN: DE0005203947 WKN: 520394 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 925369 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 925369 02.12.2019 ISIN DE0005203947 AXC0088 2019-12-02/09:47