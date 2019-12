Offenbach am Main (ots) - Ab 1. Dezember 2019 profitieren hessische Unternehmerinnen und Unternehmer von verbesserten Konditionen beim Hessen-Mikrodarlehen und Hessen-MikroCrowd:- Der Darlehenshöchstbetrag steigt von 25.000 Euro auf 35.000Euro.- Ab sofort wird neben dem dauerhaften Vollerwerb auch derdauerhafte Nebenerwerb gefördert.- Die tilgungsfreie Zeit erhöht sich von sechs auf neun Monate. "In der hessischen Wirtschaftsförderung haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Existenzgründungen und Unternehmenswachstum maßgeblich voranzutreiben und zu unterstützen. Dank des engen und vertrauensvollen Austausches mit unseren Kooperationspartnern, haben wir erneut auf die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden reagiert und unser Angebot aus der Produktfamilie Hessen-Mikrodarlehen noch attraktiver gemacht", sagt Dr. Michael Reckhard, Mitglied der Geschäftsleitung der WIBank.Das in Hessen aktuell begrenzte Angebot für die Förderung von Nebenerwerbstätigkeiten wird durch die neuen Konditionen deutlich verbessert. "Damit kommen wir dem förderpolitischen Ziel nach, möglichst viele Formen der Erwerbstätigkeit zu unterstützen", ergänzt Dr. Reckhard. "Die tilgungsfreie Zeit haben wir außerdem auf neun Monate ausgebaut, da wir bei vielen Gründerinnen und Gründern einen Bedarf sehen, die anfänglich begrenzte Liquidität nicht zu stark zu belasten", erklärt der WIBank-Geschäftsleiter.Jungunternehmer Sebastian de Vrieze profitierte in diesem Jahr vom Hessen-Mikrodarlehen, mit dem er als Pächter den Campingplatz am Heisterberger Weiher im hessischen Westerwald in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Driedorf in eine moderne Ferien- und Freizeitanlage verwandelt hat. Mit dem Neubau der Gastronomie und der Ausweitung des Aqua Parks wurde der Grundstein für das neue Konzept gelegt. Im Rahmen umfangreicher Umbau-, Renovierungs- und Neubaumaßnahmen erfolgte die Erweiterung des Spielplatzes, der Bau eines speziellen Abstellplatzes für Wohnmobile, flächendeckender WLAN-Empfang sowie die Modernisierung der Stellplätze. Mit einem Hessen-Mikrodarlehen in Höhe von 25.000 Euro konnte der Unternehmer den Erwerb hierfür benötigter Maschinen, die notwendigen Renovierungsmaßnahmen an der Rezeption sowie anstehende Lohnkosten finanzieren.Das Hessen-Mikrodarlehen, das die WIBank im Auftrag des Landes über Kooperationspartner, wie Handwerks- sowie Industrie- und Handelskammern oder regionale Wirtschaftsförderer, anbietet, kann zwischen 3.000 und 35.000 Euro betragen und stellt einen wichtigen Bestandteil der hessischen Gründungsförderung dar. Es dient der Finanzierung von Investitionen und Betriebsmitteln, welche für die Gründung, Übernahme, oder Festigung eines Unternehmens in Hessen innerhalb der ersten fünf Jahre nach Aufnahme der Selbstständigkeit erforderlich sind. Das Darlehen hat eine Laufzeit von sieben Jahren und einen Zinssatz von derzeit nominal 5,75 Prozent p.a.Seit Oktober 2018 gibt es eine neue Variante des Hessen-Mikrodarlehens: "Hessen-MikroCrowd" ist eine Kombination aus Mikrodarlehen und Crowdfunding. Kooperationspartner der WIBank ist die Startnext GmbH, eine online-basierte Crowdfunding-Plattform für Ideen, Projekte und Startups in Deutschland, Österreich und der Schweiz, auf der Gründer, Erfinder und Kreative ihre Ideen vorstellen und sie mit der Unterstützung von anderen Menschen (= der Crowd) finanzieren können. Bei dieser Variante profitieren die Gründerinnen und Gründer zusätzlich von einem günstigeren Zinssatz und einem Tilgungszuschuss von bis zu einmalig 1.000 Euro.Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank)In Hessen wird seit über 60 Jahren erfolgreiche Förderpolitik betrieben. Unabhängig, ob die Investitionen im Bereich der Wirtschaft, des Wohnungsbaus, der Infrastruktur oder der Bildung liegen; als Förderbank des Landes ist die WIBank als Dienstleister und Partner der hessischen Landesregierung in vielen Bereichen aktiv. Sie bündelt nahezu das gesamte öffentliche Fördergeschäft und bietet darüber hinaus eigene Förderprogramme an. Die einzelnen Programme können in Form von Darlehen, Zuschüssen, Beteiligungen oder Bürgschaften gestaltet werden.Außerdem ist sie mit strukturpolitischen Aufgaben betraut - ein einzigartiges Aufgabenspektrum in der Landschaft der deutschen Förderbanken.Pressekontakt:Claudia UngeheuerLeiterin Presse und ÖffentlichkeitsarbeitTel: +49 (0)69 9132-3716E-Mail: claudia.ungeheuer@wibank.deOriginal-Content von: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103206/4455726