Der Fachkräftemangel ist in der Verpackungsbranche bereits angekommen und wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter verschärfen - da ist guter Rat teuer. Exklusiv erhalten Sie erste Tipps von Michael Dosch, Geschäftführer der auf die Verpackungsbranche spezialisierten Beratungsgesellschaft Knox, im exklusiven Interview mit neue verpackung. neue verpackung: Im Vergleich zu anderen Industrien: Wie stark ist der Fachkräftemangel im Verpackungsbereich ausgeprägt? Michael Dosch: Im Vergleich zu anderen Branchen besteht in der Verpackungsindustrie ein ähnlich großer Mangel an spezialisierten ...

