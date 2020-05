SilkRoad Technology, eine globale Software- und Dienstleistungsplattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Mitarbeiter zu gewinnen, zu binden und auf ihr Geschäft auszurichten, gab heute die Auszeichnung als Core Leader (führender Anbieter) im 2020 Fosway 9-Grid für den Bereich Talentakquise bekannt. Diese Position zeichnet SilkRoad Technology für das Wachstum und die Innovation im Bereich der Talentakquise sowie für das kontinuierliche Kundenwachstum, den Erfolg und die Fürsprache des Unternehmens auf dem europäischen Markt aus.

Die Dienstleistungen und Software zur Talentakquise von SilkRoad Technology unterstützen Unternehmen bei der Talentoptimierung, indem sie die geeigneten Bewerber für das Unternehmen gewinnen. HR- und Entscheidungsträger in Unternehmen können die Rekrutierungsprozesse von der Ausschreibung bis zum Stellenangebot durch die skalierbare, personalisierte und markenspezifische Lösung von SilkRoad optimieren, die das Engagement und die Kundenbindung fördert. Sobald die richtigen Talente identifiziert und gewonnen sind, sorgt die Onboarding-Lösung von SilkRoad für Klarheit, Ausrichtung und Befähigung der Mitarbeiter, was dazu beiträgt, den Umsatz im Hinblick auf ein effizientes Kostenmanagement inmitten der sich entwickelnden Personaltransformation zu beschleunigen.

"Von Fosway als Core Leader angesehen zu werden, ist eine großartige Leistung für SilkRoad Technology. Der Markt für Talentakquise sieht sich nach wie vor erheblichen Veränderungen und Verwerfungen ausgesetzt, insbesondere in diesen extrem schwierigen Zeiten. Aus diesem Grund investieren wir weiterhin viel Geld und Zeit in die Entwicklung unserer Lösungen, damit sie nicht nur für die heutigen geschäftlichen Herausforderungen geeignet sind, sondern auch flexibel genug, um für die Herausforderungen von morgen gerüstet zu sein", so Colin Larter, Senior Director, SilkRoad EMEA.

Das Fosway Group 9-Grid ist ein fünfdimensionales Marktanalyse-Modell, das Unternehmen dabei hilft, die relative Position von Lösungen und Anbietern auf dem Markt für Lern- und Talentsysteme zu verstehen. Es basiert auf den unabhängigen Forschungsarbeiten der Fosway Group im Bereich der HR-, Talent- und Lernmärkte während der letzten 20 Jahre und stützt sich auf die Erkenntnisse und Erfahrungen des Corporate Research Network. Das Corporate Research Network ist eine Gruppe von HR- und Lernexperten, die mehr als 150 der führenden europäischen Unternehmen vertreten. Das 2018 Fosway 9-Grid für die Talentakquise steht hier zur Verfügung.

"Silkroad" ist eine neue Ergänzung zum 2020 Fosway 9-Grid für Talentakquise. Obwohl Silkroad an mehreren Bereichen des Talent-Lebenszyklus beteiligt ist, ist der spezialisierte Fokus des Unternehmens auf das Onboarding von zentraler Bedeutung für unsere Bewertung und Einstufung als Core Leader", sagte David Wilson, CEO der Fosway Group. "Die Auszeichnung von SilkRoad spiegelt seine ausgewiesene Fähigkeit wider, europäische Unternehmen mit dringend benötigtem Fachwissen in einem kritischen Erfolgsbereich zu versorgen."

Über Fosway

Die Fosway Group ist Europas führender Analyst für die Personalbranche. Das Fosway 9-Grid bietet eine einzigartige Bewertung der wichtigsten Optionen für das Lernen und die Talentversorgung, die Organisationen in EMEA zur Verfügung stehen. Die 9-Grids helfen europäischen Käufern, Lieferantenentscheidungen für die Bereiche HR, Talente und Lernen der nächsten Generation zu entmystifizieren. Die Fosway Group bietet seit über 20 Jahren unabhängige Beratung für Firmenkunden.

Besuchen Sie die Fosway-Website unter www.fosway.com, um weitere Informationen zu Forschung und Dienstleistungen der Fosway Group zu erhalten.

Über SilkRoad-Technologie

Seit 2003 unterstützt die Software- und Serviceplattform von SilkRoad Technology unsere Kunden dabei, Mitarbeiter zu gewinnen, zu binden und auf ihr Geschäft auszurichten. Unsere Lösungen beginnen mit globalen Kundendiensten (Global Client Services), um strategische HR- und Geschäftsexpertise bereitzustellen. SilkRoad entwirft anschließend sichere, auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnittene Lösungen in Größenordnungen für weltweit tätige Unternehmen. Wir liefern personalisierte Erfahrungen für Mitarbeiter, um das Engagement über den gesamten Beschäftigungslebenszyklus hinweg zu fördern und messbare und bessere Geschäftsergebnisse zu ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.silkroadtechnology.com, über Twitter @SilkRoadTweets oder telefonisch unter 866 329 336. (gebührenfrei in den USA) oder +1 312 574 3700.

