Ein Team aus Bayern hat beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen gewonnen. In der Kategorie TEAM BERUF gab es außerdem drei zweite und zehn dritte Preise. Ausrichter des Wettbewerbs ist Bildung & Begabung, das Talentförderzentrum des Bundes und der Länder.Sieger der Kategorie TEAM BERUF des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen ist ein Team der Staatlichen Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen aus Weiden in der Oberpfalz. Den zweiten Platz teilen sich die Teams der ZF Friedrichshafen AG aus Friedrichshafen, des Paul-Ehrlich-Berufskollegs aus Dortmund und des Oberstufenzentrums Barnim aus Bernau bei Berlin. Die Sieger erhielten Geldpreise. Darüber hinaus gab es einen Zusatzpreis des Deutschen Spanischlehrerverbandes.Elke Völmicke, Geschäftsführerin von Bildung & Begabung, würdigte die Leistungen der Preisträgerinnen und Preisträger: "In der Unternehmenswelt sind Fremdsprachenkenntnisse heutzutage ein Muss. Die Auszubildenden haben gezeigt, dass sie fit sind für internationale Herausforderungen - auf Englisch oder in einer der anderen zehn Sprachen, die in den Wettbewerbsbeiträgen angewendet wurden."Über 140 Azubi-Teams aus ganz Deutschland hatten sich Anfang des Jahres für den Wettbewerb angemeldet. Die 14 besten Teams wurden zum Azubiturnier nach Köln eingeladen. Qualifiziert hatten sie sich mit selbst produzierten Filmen, Hörspielen oder Multimediaproduktionen über ihren Arbeitsalltag. Hierbei stellten die Auszubildenden neben Fremdsprachenkenntnissen ihre Kommunikationsstärke und Kreativität unter Beweis.In Köln bekamen die Teilnehmer eine neue Aufgabe gestellt: In Gruppen führten sie live und auf der Bühne fremdsprachige Theaterstücke oder Sketche auf, die sie selbst konzipiert und geschrieben hatten. Die besten Beiträge wurden anschließend von einer Jury bewertet und mit Einzelpreisen prämiert.Über den Bundeswettbewerb FremdsprachenDer Bundeswettbewerb Fremdsprachen gehört zu den traditionsreichsten Schülerwettbewerben in Deutschland. Seit 1979 fördert er junge Menschen, die andere Sprachen und Kulturen auf neue Art entdecken wollen. Beim Wettbewerb geht es nicht nur um Grammatik- und Vokabelwissen. Ebenso wichtig sind Offenheit, Kreativität und Lust am Argumentieren. Die Anmeldung für die nächste Runde der Kategorie TEAM BERUF für Auszubildende und Schülerinnen und Schüler berufsbildender Schulen bis 27 Jahre ist noch bis zum 28. Februar 2020 möglich. www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.deÜber Bildung & BegabungBildung & Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und der Länder. Seine Wettbewerbe und Akademien helfen Jugendlichen, ihre Stärken zu entfalten - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Außerdem unterstützt Bildung & Begabung Lehrer, Eltern und Schüler mit umfangreichen Informations- und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung "Perspektive Begabung" oder dem Online-Portal www.begabungslotse.de. Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident. www.bildung-und-begabung.de