Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditen europäischer Staatsanleihen tendierten überwiegend seitwärts, so die Experten von Union Investment.Größere Kursbewegungen seien ausgeblieben. Auch die sonst oft zu beobachtende bessere Wertentwicklung von Anleihen aus den Peripherieländern sei ebenfalls nicht zu beobachten gewesen. Bezüglich der spanischen Regierungsbildung habe es nichts Neues gegeben. Ministerpräsident Sanchez habe seine Bemühungen zu einer Mehrheitsbildung fortgesetzt. Die Ratingagentur Fitch habe die Fortschritte in Portugal gewürdigt und ihren positiven Ausblick beibehalten. In Italien hätten die Diskussionen über den Haushalt für das kommende Jahr angehalten. Die Regierungsparteien hätten weiterhin unterschiedliche Interessen. Da beide Parteien derzeit aber nicht die besten Karten bei einer Neuwahl hätten, sei davon auszugehen, dass man sich zusammenraufen werde. ...

