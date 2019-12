Bonn (www.anleihencheck.de) - In Europa dürfte der Renditeanstieg an den Rentenmärkten begrenzt bleiben, so die Analysten von Postbank Research.Im 3. Quartal habe das BIP der Eurozone zwar überraschend zulegen können. Mit einem Plus von 0,2% zum Vorquartal liege eine nachhaltige Konjunkturerholung aber noch in weiter Ferne. Die Inflation sei im Oktober aufgrund einer schwachen Energiepreisentwicklung auf nur noch 0,7% gefallen - und verfehle damit klar die EZB-Zielmarke von knapp 2%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...