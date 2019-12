Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG Unternehmen: Nynomic AG ISIN: DE000A0MSN11 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.12.2019 Kursziel: 27,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Pierre Gröning Innovatives Messgerät für den Cannabis-Markt erweitert Nynomics Produktportfolio für volumenträchtige B2C-Anwendungen Nynomic hat letzte Woche den Vermarktungsstart eines eigenentwickelten CannabisMessgeräts seiner Tochter Spectral Engines verkündet. Nach dem viel beachteten Projekt mit BSH (Veröffentlichung in Q4 2018) handelt es sich damit um die zweite serienreife Spektroskopielösung des Konzerns, die für den großvolumigen Consumer-Markt geeignet ist. Der Launch des Produkts kann u.E. folglich als wesentlicher Fortschritt bei der avisierten Erschließung wachstumsstarker B2C-Anwendungen erachtet werden und dürfte die Visibilität einer Rückkehr auf den Wachstumspfad ab dem kommenden Jahr weiter erhöhen. Messgerät ermöglicht berührungslose Analyse von Hanf- und Cannabiswirkstoffen: Im Wesentlichen handelt es sich bei dem Produkt (??zPurpl PRO") um ein handliches Messgerät, mit dem zentrale Inhaltsstoffe von Hanf und Cannabis (THC und CBD) berührungslos und in Echtzeit bestimmt werden können. Die hierzu benötigten Spektraldaten werden dabei mit Hilfe des miniaturisierten (MEMS-basierten) Sensors von Spectral Engines ermittelt und mit Algorithmen in einer Cloud zu aussagekräftigen Messwerten verarbeitet. Diese werden daraufhin direkt auf das Endgerät des Anwenders (z.B. Smartphone oder Tablet) übertragen. Adressierung zahlreicher Zielgruppen entlang der Wertschöpfungskette möglich: Das Gerät stellt im Vergleich zu bisherigen Messsystemen in Laboren eine wesentlich kompaktere, mobile und damit auch deutlich günstigere Lösung dar (MONe: 10 15% der Kosten eines Laborsystems), die das Einsatzspektrum entsprechend erweitert. So kann das Produkt vom Produzenten über Großhändler und Labore bis zum Konsumenten von zahlreichen Gruppen genutzt werden. Auch ein Einsatz in staatlichen Institutionen wie dem Zoll ist denkbar. Demnach dürfte der Produktabsatz auch von der Vertriebsexpertise von Nynomics Konzerneinheiten profitieren, die über eine internationale Kundenbasis und einen direkten Zugang zu relevanten Endmärkten wie der Agrarindustrie, der Medizintechnik und über Spectral Engines auch zum Consumer-Umfeld verfügen. Der konzerneigene Direktvertrieb dürfte die Zusammenarbeit mit lokalen Händlern somit sinnvoll ergänzen. Die Vermarktung soll zunächst in den USA über die Purpl Scientific Inc. als Tochter von Spectral Engines gemeinsam mit zahlreichen Distributoren erfolgen (derzeit ca. 20). Der Verkauf startet damit in dem mit Abstand größten Cannabis-Markt weltweit, der bei einem derzeitigen Volumen von rund 12 Mrd. USD bis 2025 mit durchschnittlich etwa 25% p.a. wachsen soll. Wenngleich die Visibilität des Absatzpotenzials zu diesem frühen Zeitpunkt noch gering ist, dürfte das Produkt dank Nynomics Vertriebsstärke u.E. bereits nächstes Jahr zumindest einen hohen sechsstelligen bis niedrigen siebenstelligen Umsatzbeitrag liefern. Fazit: Mit der Entwicklung eines innovativen Messgeräts für den Cannabis Markt hat Nynomic einen weiteren Meilenstein bei der Penetration des Spektroskopiemarktes im Consumer-Umfeld erreicht. Das gelaunchte Produkt dürfte dabei auch die Rückkehr auf den organischen Wachstumspfad ab dem kommenden Jahr unterstützen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 27,00 Euro. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19533.pdf

