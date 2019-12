Altech Advanced Materials startet am morgigen Dienstag ihre Kapitalerhöhung und will bis zu 100 Mio. US-Dollar bei deutschen Anlegern einsammeln. Mit den frischen Mitteln will sich die Beteiligungsgesellschaft an einer HPA-Fabrik in Malaysia beteiligen und sich im Batteriesektor positionieren.

BaFin billigt Prospekt

Ende vergangener Woche kam die lang ersehnte Nachricht. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ermöglicht Altech Advanced Materials AG (2,90 Euro; DE000A2BPG14) nun mit der geplanten Kapitalerhöhung zu starten. Insgesamt will das Unternehmen bis zu 100 Mio. US-Dollar bei deutschen Anlegern einsammeln und sich damit mit bis zu 49 Prozent an einer in Bau befindlichen Fabrik für hochreines Aluminiumoxid (HPA) in Malaysia beteiligen. Die Kapitalmaßnahme beginnt am morgigen Dienstag (3.12.); die bestehenden Aktionäre der Altech Advanced Materials (AAM) haben bis zum 16. Dezember Zeit, ihr Bezugsrecht wahrzunehmen. Jede alte Aktie berechtigt dabei zum Bezug von 40 neuen Anteilen zum Preis von jeweils 1,10 Euro. Die nicht bezogenen Anteile sollen in der Folge im Rahmen eines Private Placements bei institutionellen Investoren zum Preis von dann 1,20 Euro je Aktie platziert werden. AAM hatte auf der Hauptversammlung am 17. Juli die Grundlage für diesen Schritt gelegt. Dort beschloss man die Erhöhung des Grundkapitals von 1,58 Mio. Euro auf bis zu 64,68 Mio. Euro durch die Ausgabe neuer Aktien. Interessierte Anleger können den Wertpapierprospekt an dieser Stelle als pdf-Datei herunterladen.

Einstieg in den Batteriesektor

Mit dem neuen Kapital will sich Altech Advanced Materials ...

Den vollständigen Artikel lesen ...