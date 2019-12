Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Eon nach einem Analystenwechsel mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 9,50 Euro eingestuft. Verbesserungen seien beim Versorger zwar klar ersichtlich, es sei aber zu früh für eine Empfehlung, schrieb der nun verantwortliche Analyst Robert Pulleyn in einer am Montag vorliegenden Studie. Die bisherige Einstufung der Papiere lautete "Underweight" mit einem Kursziel von 8 Euro./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2019 / 20:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-12-02/10:55

ISIN: DE000ENAG999