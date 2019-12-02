DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA12J/17 DE000HLB5JF4 04.12.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA12B/17 DE000HLB5H36 04.12.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA12I/17 DE000HLB5JD9 04.12.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA12B/18 DE000HLB3WM8 04.12.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA12J/17 DE000HLB5JF4 04.12.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA12B/17 DE000HLB5H36 04.12.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA12I/17 DE000HLB5JD9 04.12.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA12B/18 DE000HLB3WM8 04.12.2019 HZE/EOT