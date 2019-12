Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Gateway Real Estate AG (ISIN DE000A0JJTG7/ WKN A0JJTG), einer der führenden Entwickler im deutschen Immobilienmarkt, hat den ehemaligen Osram-Produktionsstandort an der Berliner Allee in Augsburg erworben und plant dort in Zusammenarbeit mit Aventin Real Estate GmbH, die Entwicklung eines gemischtgenutzten Stadtquartiers, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

