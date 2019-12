Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für 1&1 Drillisch nach einem Treffen mit Managern auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Mobilfunkkonzern bleibe fokussiert auf den Aufbau eines vierten Handynetzes in Deutschland und führe weiter Gespräche mit anderen Netzbetreibern, um die Abdeckung in Randgebieten zu sichern, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie. Zuletzt seien die Preise für den externen Netzzugriff gestiegen. Er stellt für den Aufbau eines eigenen Netzes ein insgesamt neutrales Szenario auf./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2019 / 14:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005545503