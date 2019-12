Leifheit Aktiengesellschaft: Veränderungen im Vorstand DGAP-News: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie Leifheit Aktiengesellschaft: Veränderungen im Vorstand 02.12.2019 / 11:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Leifheit AG: Veränderungen im Vorstand * CFO Ivo Huhmann verlässt das Unternehmen Ende März 2020 * Vorstand besteht zukünftig aus zwei Mitgliedern * CEO Henner Rinsche übernimmt CFO-Funktion in Personalunion Nassau, 2. Dezember 2019 - Die Leifheit AG, einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, gibt Veränderungen im Vorstand der Gesellschaft bekannt. Ivo Huhmann, seit 1. April 2017 Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer (CFO) der Leifheit AG, verlässt das Unternehmen zum Ende seiner Vertragslaufzeit am 31. März 2020. Der Aufsichtsrat bedankt sich für das engagierte Wirken von Herrn Huhmann und die ausgezeichnete Arbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren. "Herr Huhmann hat als Mitglied des Vorstands entscheidende Weichenstellungen für die Verbesserung von Prozessabläufen und der IT-Systemlandschaft vorgenommen. Gleichzeitig hat er den Ausbau der E-Commerce-Aktivitäten vorangetrieben, Maßnahmen zur Verbesserung des Kundenservices initiiert, sowie die Basis für eine unternehmensweite Preisgestaltung geschaffen und einen effizienten Koordinationsprozess zwischen Vertrieb und Produktion eingeführt. Er hat damit wichtige Voraussetzungen für künftiges profitables Wachstum geschaffen", so Dr. Günter Blaschke, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Leifheit AG. Der Aufsichtsrat hat vor dem Hintergrund der andauernden Effizienzmaßnahmen im Leifheit-Konzern den Beschluss gefasst, den Vorstand der Leifheit AG mit dem Ausscheiden von Herrn Huhmann von derzeit drei auf zwei Mitglieder zu verkleinern. Henner Rinsche, seit 1. Juni 2019 Vorstandsvorsitzender/CEO der Leifheit AG, wird ab diesem Zeitpunkt die Funktion des Finanzvorstands/CFO in Personalunion übernehmen. Er verantwortet damit zukünftig neben Vertrieb, Marketing und Personal/Recht/IP auch die Ressorts Finanzen, Controlling und Geschäftsprozesse/IT. Das Vorstandsgremium besteht weiter aus Igor Iraeta Munduate, der seit 1. November 2018 als Chief Operating Officer (COO) für die Bereiche Einkauf, Produktion, Logistik und Entwicklung verantwortlich ist. Über Leifheit Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsartikeln. Das Unternehmen steht für hochwertige innovative Produkte mit hohem Gebrauchsnutzen und funktionalem Design in den Bereichen Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Leifheit und Soehnle zählen zu den bekanntesten Marken Deutschlands. Außer im Markengeschäft ist die Leifheit AG über ihre französischen Tochtergesellschaften Birambeau und Herby im serviceorientierten Volumengeschäft tätig. Der Leifheit-Konzern mit seinen internationalen Niederlassungen beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter. Weitere Informationen über Leifheit finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de, www.soehnle.de. Kontakt: Leifheit AG D-56377 Nassau ir@leifheit.com +49 2604 977218 02.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Leifheit Aktiengesellschaft Leifheitstraße 1 56377 Nassau / Lahn Deutschland Telefon: 02604 977-0 Fax: 02604 977-340 E-Mail: ir@leifheit.com Internet: www.leifheit-group.com ISIN: DE0006464506 WKN: 646450 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 925705 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 925705 02.12.2019 ISIN DE0006464506 AXC0134 2019-12-02/11:39