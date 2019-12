LOTTO24 AG: Aufsichtsrat bestellt Carsten Muth zum Vorstand DGAP-News: LOTTO24 AG / Schlagwort(e): Personalie LOTTO24 AG: Aufsichtsrat bestellt Carsten Muth zum Vorstand 02.12.2019 / 11:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Lotto24 AG: Aufsichtsrat bestellt Carsten Muth zum Vorstand (Hamburg, 2. Dezember 2019) Der Aufsichtsrat der Lotto24 AG ( Lotto24.de, Tipp24.com) hat Carsten Muth mit Wirkung zum 1. Dezember 2019 zum Vorstand des Unternehmens bestellt. Als Vorstandsmitglied verantwortet er künftig die Bereiche Recht und Regulierung, Compliance sowie Human Resources. Carsten Muth verfügt über 15 Jahre Erfahrung als Rechtsanwalt im E-Commerce-Bereich, davon neun im Online-Lotteriegeschäft. Als Justiziar ist er seit 2010 für den Rechtsbereich der Lotto24 AG, insbesondere Glücksspiel- und E-Commerce-Recht, Compliance, Risikomanagement und Corporate Housekeeping verantwortlich. Im Rahmen der Übernahme durch die ZEAL Network SE hat der 44-jährige wesentlich an der Integration der Lotto24 AG in die ZEAL-Gruppe mitgewirkt. Zuvor war Carsten Muth Justiziar und Datenschutzbeauftragter der AOL Deutschland Medien GmbH. Er studierte Rechtswissenschaften mit Schwerpunkten im Europa-, Telekommunikations-, Datenschutz- und Wirtschaftsrecht in Frankfurt und Paris. "Mit Carsten Muth haben wir nicht nur einen branchenerfahrenen Juristen sondern auch einen langjährigen Lotto24-Mitarbeiter als Vorstand gewonnen", so Peter Steiner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Lotto24 AG. "Wir wünschen ihm viel Erfolg und freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit." Neben Carsten Muth ist Jonas Mattsson seit dem 1. Juli 2019 Finanzvorstand der Lotto24 AG und künftig für die Unternehmensbereiche Finanzen und IT sowie für das operative Geschäft zuständig. Die amtierende Vorstandsvorsitzende Petra von Strombeck hatte ihr Amt bereits am 30. September 2019 im besten freundschaftlichen Einvernehmen zum 31. Dezember 2019 niedergelegt. Über die Lotto24 AG: Die Lotto24 AG ist der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterien im Internet ( Lotto24.de, Tipp24.com). Lotto24 vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie die Deutsche Fernsehlotterie und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno und die Deutsche Fernsehlotterie. Nach der Gründung im Jahr 2010 und dem Börsengang 2012 an der Frankfurter Börse (Prime Standard) ist Lotto24 heute Marktführer. 2019 wurde Lotto24 mehrheitlich von der ZEAL Network SE übernommen und gehört seitdem zur ZEAL-Gruppe. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat Lotto24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten. Kontakt: Lotto24 AG Vanina Hoffmann Manager Investor & Public Relations Tel.: +49 40 82 22 39 - 501 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: Lotto24-ag.de Lotto24.de 02.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LOTTO24 AG Straßenbahnring 11 20251 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 8 222 39 0 Fax: +49 (0)40 8 222 39 70 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: www.lotto24-ag.de ISIN: DE000LTT0243 WKN: LTT024 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 925711 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 925711 02.12.2019 ISIN DE000LTT0243 AXC0138 2019-12-02/11:43