Saarbrücken (ots) - Für 88 Prozent der Autofahrer in Deutschland, die in einer Großstadt ab 500.000 Einwohner leben, gehört eine umfassende Sicherheitsausstattung zum Traumwagen dazu. Für 80 Prozent muss das Gefährt der Träume umweltfreundlich sein.Schnittig, teuer, schnell - dieses Klischee eines Traumautos ist längst überholt. Das zeigen die Ergebnisse einer aktuellen forsa Studie im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Für 88 Prozent der Einwohner in deutschen Metropolen (ab 500.000 Einwohner) ist eine umfassende Sicherheitsausstattung essentiell. Auf Platz 2 der Traumeigenschaften liegt eine hohe Umweltverträglichkeit mit 80 Prozent. Im Durchschnitt aller Befragten sind es hier vergleichsweise nur 66 Prozent. Egal ob Land oder Großstadt, beim Komfort sind sich die Umfrageteilnehmer einig: Für 54 bzw. 52 Prozent muss das Traumauto einen hohen Komfort haben. Kriterien wie eine starke Motorleistung oder ein wohlklingender Motorsound sind den Autofahrern in den deutschen Metropolen mit 23 bzw. 13 Prozent deutlich weniger wichtig.Wenn Sie detaillierte Informationen zu der forsa-Studie "Einstellungen zum eigenen Auto" benötigen, wenden Sie sich gerne an den Pressekontakt. Alles Wissenswerte über den Kfz-Versicherungsschutz von CosmosDirekt gibt es unter www.cosmosdirekt.de/kfz-versicherung/ratgeber-kfz-versicherung/.autoliebeCOSMOSDIREKTCosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und der Direktversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kunden vertrauen auf CosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali in Deutschland ist mit 14 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowie rund 10 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Zum deutschen Teil der Generali gehören die Generali Deutschland Versicherung, AachenMünchener Lebensversicherung, CosmosDirekt, Dialog, Central Krankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung und Deutsche Bausparkasse Badenia.Pressekontakt:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektT +49 (0) 681 966-7560Stefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100Ute Schmidtfollow red GmbHT +49 (0) 711 90140-483presse.de@generali.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 Münchenwww.cosmosdirekt.dewww.generali.deTwitter: @GeneraliDEOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63229/4455985