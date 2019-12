Varta-Aktien (WKN: A0TGJ5) waren einer der großen Gewinner im deutschen Aktienuniversum im Jahr 2019, das sich langsam dem Ende zuneigt. Die Varta-Aktie fliegt ins Orbit und steigt höher und höher - heute um +5,17% auf 122 Euro. Inzwischen liegt die Marktkapitalisierung nahe 5 Milliarden Euro.

Diese Tatsache macht die Varta-Aktie für andere Aufgaben interessant wie einen möglichen Aufstieg in den MDAX. Dort sind 60 Werte notiert, die hinsichtlich Marktkapitalisierung und Börsenumsatz unmittelbar auf die 30 DAX-Werte folgen.

Varta wird zum MDAX-Anwärter

Vor einem Jahr war die Aktie des markenstarken Varta-Konzerns vielen Anlegern im deutschen Nebenwertebereich noch unbekannt. Inzwischen liegt die Marktkapitalisierung des SDAX-Schwergewichts bei knapp 5 Milliarden Euro und so könnte der nächstlogische Schritt der Aufstieg in den MDAX sein. Im Nebenwerte-Index SDAX, in dem Varta erst seit März notiert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...