Essen (www.anleihencheck.de) - Aus unserer Sicht wird die FED nach der letzten Zinssenkung nunmehr zumindest bis auf weiteres zuwarten, wie sich die US-Konjunktur weiter entwickelt, so die Analysten der National-Bank AG.Zuletzt hätten sich Mitglieder des FOMC zufrieden über den Konjunkturverlauf gezeigt. Die Analysten der National-Bank AG sähen mit der FED kaum Anzeichen dafür, dass sich die Schwäche von Außenhandel, Industrie und Investitionen auf den privaten Verbrauch auswirke. Sollte sich der Welthandel wieder normalisieren, könnte es binnen Jahresfrist hingegen zu spürbaren Zuwächsen bei den Preisen für international gehandelte Güter kommen, was auch weltweit eine Reflationierung ermöglichen würde. Damit hänge die weitere globale Zinsentwicklung bei intakter globaler Grundkonstellation maßgeblich vom Fortgang des Handelskonfliktes ab. Im Ergebnis dürfte es bei der unterstellten allmählichen Verringerung der Konfliktintensität mit den Zinsen weltweit zumindest allmählich wieder etwas bergauf gehen. Konkret würden die Analysten der National-Bank AG erwarten, dass die zehnjährigen US-Sätze in einem Jahr bei rund 2,0% liegen dürften. ...

