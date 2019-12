In den letzten beiden Börsenwochen hatten wir bereits mehrfach über die charttechnische Entwicklung des Kali- und Salzproduzenten (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) berichtet. Bis dato will der Kurs aber nicht so richtig in die Gänge kommen und schleppt sich weiter seitwärts dahin. Am heutigen Montag startete K+S bei 10,30 Euro in den Handel und kann im Anschluß daran bis auf 10,57 Euro hochziehen, kommt aktuell aber wieder bis auf 10,48 Euro zurück. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...