Berlin (ots) - Das weltweit renommierte Hörgeräteunternehmen Demant führt heute die neue Hörlösung Philips HearLink auf dem deutschen Markt ein. Demants richtungsweisende Hörgerätetechnologie in Kombination mit der weltweiten Markenpräsenz von Philips im Gesundheitswesen bereichert den Hörgerätemarkt um innovative Lösungen.Verbindungen zu anderen sind wichtig im Leben. Das neu entwickelte, hochwertige Sortiment der Philips HearLink Hörgeräte hilft Menschen mit einem Hörverlust, besser zu hören und sich so mit den Menschen zu verbinden, die mit ihnen leben. So können wichtige persönliche Kontakte gepflegt und das Selbstbewusstsein gestärkt werden. Die neuen Hörgeräte von Philips lassen sich zudem über Zubehör oder die HearLink App mit Alltagsgeräten wie Smartphones verbinden, um Anwendern direkten Zugang zu ihrer Lieblingsmusik und -filmen zu geben. Auch die digitale Kommunikation mit Familie und Freunden wird so erleichtert.Verbindung zu Menschen aufbauen - mit SoundMap. Dank modernster Technologien arbeiten Philips HearLink Hörgeräte schneller als Sprache gesprochen wird. Die SoundMap Technologie passt die Verstärkung effizient an den Geräuschpegel an und verfügt über eine Duo-Mikrofon-Geräuschanalyse zur Erkennung und Dämpfung von Hintergrundgeräuschen. Daher helfen Philips HearLink Hörgeräte ihren Nutzern, Sprache auch in lauten sozialen Umgebungen klarer zu hören. Die Hörgeräte bieten darüber hinaus zusätzliche Unterstützung, wenn es wirklich laut ist. Persönliche Unterhaltungen, während andere Menschen in der Nähe sind, sind so keine Herausforderung mehr. Auf diese Art unterstützt Philips HearLink Nutzer in ihren sozialen Interaktionen und sorgt dafür, dass sie besser am Leben teilnehmen und sich sicher fühlen können.Verbindung zur Welt - mit SoundTie. Philips HearLink Hörgeräte verbinden Nutzer mit buchstäblich jedem smarten Gerät und ermöglichen damit eine effektive Kommunikation mit Freunden und Familienmitgliedern, die weiter entfernt leben. Durch die 2,4 GHz Bluetooth Low Energy Technologie (BLE) werden Klänge gestreamt und Aktivitäten wie Fernsehen und Musikhören können neu erlebt werden. Philips HearLink Hörgeräte können auch über den Service "If-This-Then-That" (IFTTT) mit internetfähigen Geräten vernetzt werden und schaffen so eine sichere und moderne Lebensumgebung."Die neuen Philips HearLink Hörgeräte bieten Menschen mit Hörverlust ein bereicherndes, vernetztes Hörerlebnis, unterstützen einen gesünderen Lebensstil und ein aktives Altern", sagt Søren Skjærbæk, Vice President, Partnering Business, Demant. "Philips HearLink Hörgeräte werden Nutzer mit speziellen Hörgeräteanwendungen verbinden, die es ihnen ermöglichen, ihre Hörgesundheit zu steuern, so wie sie es auch im Bereich Fitness tun würden. Mit den neuen Hörlösungen von Philips wird Demant die vernetzte Hörgeräteversorgung auf die nächste Stufe heben."Philips HearLink ist in fünf Preiskategorien mit bis zu sechs verschiedenen, diskreten Hinter-dem-Ohr Modellen sowie drei kleinen Im-Ohr Modellen erhältlich.Die Philips HearLink Hörgeräte sind ab Dezember in den Filialen von prooptik hörzentrum in der Region zwischen Dresden, Erfurt, Gotha und Plauen erhältlich, genaue Standorte erfahren Sie hier: www.pro-hoeren.de. Im Laufe des nächsten Jahres werden Philips HearLink Hörgeräte auch in ganz Deutschland verfügbar sein. Weitere Informationen zu Philips Hearing Solutions und zur Verfügbarkeit finden Sie hier: http://hearingsolutions.philips.comÜber DemantDemant ist ein weltweit führender Hörgerätehersteller und exklusiver Lizenznehmer von Royal Philips. Demant ist im gesamten Hörgerätemarkt tätig und global in mehr als 130 Ländern vertreten. Seit mehr als einem Jahrhundert spielt die Demant Group eine wichtige Rolle bei der Entwicklung innovativer Technologien und Fachkenntnisse, um das Hören und die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.demant.comMit den Philips HearLink Hörgeräten wird Demant die vernetzte Hörgesundheit auf ein neues Niveau heben und innovative Lösungen im Bereich integrierter Gesundheitsdienste anbieten. Diese kommen sowohl Fachleuten als auch den Menschen zugute, die mit einem Hörverlust leben. Weitere Informationen finden Sie unter www.hearingsolutions.philips.com