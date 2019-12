Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien des Baukonzerns Porr von 21 auf 18 Euro gekürzt. Das Kaufvotum "Hold" bleibt in der Studie des Analysten Markus Remis aufrecht.

Die kürzlich bekanntgegeben Gewinnbelastungen wegen des Brückenprojekts in Norwegen und des Straßenprojekts in Polen würden finanziell 2019 verdaut und im ersten Quartal 2020 operativ abgeschlossen, kommentierte Remis. Die beträchtlichen Auftragseingänge seien weiterhin eine Stütze, täuschen aber nicht über die Aussichten auf eine gedämpfte Gewinnerholung hin. Dass das Porr-Management höhere Margen ab Ende 2020 in Aussicht stellt, sei für Remis nur ein Indikator dafür, dass die kurzfristigen Einkünfte "nicht überzeugend" seien.

Am Montag zu Mittag tendierten die Porr-Aktien an der Wiener Börse um 2,51 Prozent tiefer bei 16,34 Euro.

