Auf der Raststätte Würenlos ist in den vergangenen Monaten einer der größten Schweizer Schnellladestandorte entstanden. Gebaut wurde er von Gotthard FASTcharge (GOFAST). Der Standort bietet 20 Ladeplätze und bis zu 300 kW Ladeleistung. Pro Tag sind mehr als 300 Ladungen möglich. Die Raststätte liegt an der A1 zwischen Dietikon und Baden und damit an einer stark frequentierten Route. Die Rede ist von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...