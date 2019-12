Unterföhring (ots) --Mit sechs Einzelspielen sowie allen weiteren Begegnungen imRahmen der Original Sky Konferenz überträgt Sky von Dienstag bisDonnerstag alle zehn Partien des 15. Spieltags der Premier Leaguelive und exklusiv -Sky Experte Mladen Petric und Moderator FlorianSchmidt-Sommerfeld berichten am Mittwochabend ab 20.00 Uhr live undkommentieren ab 21.00 Uhr das "Match of the Week" zwischen Liverpoolund Everton -Darüber hinaus zeigt Sky am Mittwochabend auch die ersteOriginal Sky Konferenz aus England der Saison sowie José MourinhosRückkehr nach Manchester live -Exklusiv für Sky Q Kunden: Das Liverpooler Stadtderby auch livein Ultra HD sowie Highlight-Videos aller Spiele auf Abruf über denReceiver -Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabeisein Auch unter der Woche dürfen sich Sky Kunden auf das volle Fußball-Programm freuen: von Dienstag bis Donnerstag überträgt Sky den kompletten 15. Spieltag der Premier League live und exklusiv. An jedem Abend zeigt Sky jeweils zwei Einzelspiele live, darüber hinaus die erste Original Sky Konferenz der Saison aus England am Mittwochabend.Zum Auftakt am Dienstag berichtet Sky ab 20.20 Uhr von der Partie zwischen Crystal Palace und Bournemouth, im Anschluss ab 21.05 vom Auftritt von Manchester City in Burnley. Beim Titelverteidiger läuft es bislang noch nicht rund: nach dem Unentschieden in Newcastle am Samstag beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Liverpool bereits elf Punkte.Am Mittwoch begrüßen Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Mladen Petric die Zuschauer um 20.00 Uhr live aus dem Studio. Im "Match of the Week" empfängt der Tabellenführer aus Liverpool den Stadtrivalen aus Everton zum Merseyside Derby. Während die "Reds" souverän an der Tabellenspitze stehen, stecken die "Toffees" auf Platz 17 im Tabellenkeller fest. Die Live-Übertragung von der Anfield Road beginnt um 21.00 Uhr, exklusiv für Sky Q Kunden auch auf Sky Sport UHD.Bereits ab 20.30 Uhr rollt der Ball am Mittwochabend in fünf anderen Stadien auf der Insel. Seit seiner Rückkehr in die Premier League als Trainer von Tottenham Hotspur hat José Mourinho seine Mannschaft mit zwei Siegen von Platz 14 auf Platz fünf geführt. Am Mittwochabend kehrt er an seine vorherige Wirkungsstätte zurück, wenn er knapp ein Jahr nach seiner Entlassung bei Manchester United mit den "Spurs" im Old Trafford zu Gast ist. Vom Duell in Manchester berichtet Sky ab 20.20 Uhr live.Außerdem bietet Sky am Mittwochabend erstmals in dieser Saison die Original Sky Konferenz aus der Premier League an. Neben den Begegnungen in Liverpool und Manchester sind darin auch alle weiteren Partien des Spieltags live zu sehen: FC Chelsea - Aston Villa, Leicester City - FC Watford, FC Southampton - Norwich City und Wolverhampton Wanderers - West Ham United.Im Anschluss an die Live-Übertragungen präsentieren Florian Schmidt-Sommerfeld und Mladen Petric in "What a strike!" die Highlights des Spieltags.Komplettiert wird der Premier-League-Spieltag bei Sky am Donnerstagabend mit den Live-Übertragungen der Spiele zwischen Sheffield United und Newcastle United ab 20.20 Uhr sowie zwischen dem FC Arsenal und Brighton & Hove Albion ab 21.00 Uhr. Alle Highlights des kompletten Spieltags gibt es direkt im Anschluss ab 23.15 Uhr in "Kompakt".Das Merseyside Derby mit Sky Q auch in Ultra HDSky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, seit dieser Saison erstmals in Deutschland ein Topspiel pro Spieltag in Ultra HD zu erleben, dieses Mal das das Liverpooler Stadtderby zwischen den "Reds" und dem FC Everton. Außerdem verpassen Fußballfans dank der Highlight-Videos auf Sky Q nichts mehr. Im Anschluss an die Spiele stehen Zusammenfassungen aller Begegnungen des Premier-League-Spieltags über den Sky Q Receiver direkt auf Abruf zur Verfügung.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Premier-League-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.Die Live-Übertragungen am 15. Spieltag der Premier League bei Sky:Dienstag:20.20 Uhr: Crystal Palace - AFC Bournemouth auf Sky Sport 2 HD21.05 Uhr: FC Burnley - Manchester City auf Sky Sport 1 HDMittwoch:20.00 Uhr: die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD20.15 Uhr: Manchester United - Tottenham Hotspur auf Sky Sport 3 HD21.00 Uhr: "Match of the Week" FC Liverpool - FC Everton live auf Sky Sport 2 HD, auch auf Sky Sport UHD23.15 Uhr: "What a strike!"Donnerstag:20.20 Uhr: Sheffield United - Newcastle United auf Sky Sport 5 HD21.00 Uhr: FC Arsenal - Brighton & Hove Albion auf Sky Sport 1 HD23.15 Uhr: "Kompakt" - die Highlights des 15. Spieltags auf Sky Sport 1 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4456229