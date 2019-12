Berlin (ots) - Die Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund tagt am 5. Dezember 2019 ab 10 Uhr imSeminaris CampusHotel BerlinTakustraße 3914195 Berlin Die Sitzung der Bundesvertreterversammlung ist öffentlich. Pressevertreter sind herzlich willkommen.Alexander Gunkel, Vorsitzender des Bundesvorstandes der Deutschen Rentenversicherung Bund, informiert über die Finanzlage der Rentenversicherung. Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund und Professor Dr. Paul Erker von der Ludwig-Maximilians-Universität München stellen aktuelle Forschungsergebnisse zur Rolle der Rentenversicherung in der Zeit des Nationalsozialismus in der Sitzung vor.Die Bundesvertreterversammlung setzt sich zusammen aus Versicherten- und Arbeitgebervertretern aller 16 Rentenversicherungsträger. Die Selbstverwalter sind ehrenamtlich tätig.Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50838/4456301