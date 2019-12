Die Deutschen haben keine Aktien, weil sie Angst vor dem Risiko haben, zum Teil zu wenig Kapital zum investieren haben und zu wenig wissen. Was nun? Insgesamt fanden die Deutschen mehr als 30 Gründe, nicht in Aktien zu investieren. Durch alle Bevölkerungsgruppen geht das Negativ-Urteil. Eine Studie der Frankfurt School of Finance and Management beauftragt von der Deutschen Börse ergab genau das. Was tun? Woran fehlt es, Nicolas Nonnenmacher von der Deutschen Börse, fragt Antje Erhard. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/