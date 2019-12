Für gewöhnlich hört man von der Lufthansa (LH) überwiegend unbequeme Nachrichten, die meisten für Passagiere durch die unzähligen Streiks in der jüngsten Vergangenheit. Diesmal kann der Luftfahrtkonzern bedingt durch den deutlich gefallenen Rohölpreis einen möglichen Gewinnvorsprung erzielen, was Aktionäre durchaus gerne hören. Ein anderer Grund könnte die Interessensbekundung der staatlichen katarischen Fluggesellschaft Qatar Airways sein. Nach Aussage des Managers Akbar Al-Baker will sich die Airline an der LH beteiligen. Die Folge dessen war, dass sich die Lufthansa zu Beginn dieser Handelswoche direkt an die DAX-Spitze zeitweise gesetzt hat und damit Ihren kurzfristigen Aufwärtstrend weiter fortsetzt. Übergeordnet aber beherrscht noch immer ein seit 2018 bestehender Abwärtstrend das übergeordnete Chartbild. Die Euphorie der Anleger dürfte angesichts der nahenden Hürde schon bald wieder verfliegen, bestehende Positionen sollten möglichst schnell ...

