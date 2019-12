VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: VST BUILDING TECHNOLOGIES mit neuem Wohnbau-Projekt in Deutschland für rund 12 Mio. Euro DGAP-News: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: VST BUILDING TECHNOLOGIES mit neuem Wohnbau-Projekt in Deutschland für rund 12 Mio. Euro 02.12.2019 / 14:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. VST BUILDING TECHNOLOGIES mit neuem Wohnbau-Projekt in Deutschland für rund 12 Mio. Euro - Auftrag zur Errichtung eines Studentenwohnheims in Kiel mit 129 Wohnungen und rd. 9.300 m² Bruttogeschossfläche - Schlüsselfertige Erstellung bis Q4 2020 mit Verwendung von ca. 7.500 m² VST-Wänden - Projekt wird nach modernsten Energieeffizienz-Anforderungen erstellt (KfW-Effizienzhaus 55) - Fortgeschrittene Verhandlungen für weitere Projekte Leopoldsdorf - 2. Dezember 2019 - Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG ("VST") hat einen Auftrag für die Erstellung eines Studentenwohnheims in Kiel im Volumen von rund 12 Mio. Euro erhalten. VST übernimmt über ihre Tochter Premiumverbund die komplette Errichtung der Immobilie bis zur schlüsselfertigen Übergabe und verarbeitet dabei rund 7.500 Quadratmeter VST-Wände. Bis zum vierten Quartal 2020 soll das mehrstöckige Gebäude mit insgesamt 129 Wohnungen, weiteren Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss und einer gesamten Bruttogeschossfläche von rund 9.300 Quadratmetern entstehen. Das Projekt wird vollständig in 2020 ertragswirksam. Die Pipeline von VST mit vertraglich fixierten Projekten steigt dadurch auf ein Volumen von 72 Mio. Euro. Wie auch bei anderen VST-Projekten erfolgt der Neubau des Studentenwohnheims in Kiel nach modernsten Energieeffizienz-Anforderungen und es wird der Standard "KfW-Effizienzhaus 55" erfüllt. Darüber hinaus werden im Außenbereich neben 60 Pkw-Stellplätzen weitere zehn Stellplätze mit Ladesäulen für Elektrofahrzeuge und darüber hinaus 80 Fahrradstellplätze errichtet. Kamil Kowalewski, Vorstand der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG, erläutert: "Solche Bauprojekte untermauern unsere Kompetenz im ökologischen Bauen und stellen darüber hinaus die Basis unseres weiteren profitablen Wachstums dar. Denn das Volumen ist durch die schlüsselfertige Erstellung des Gebäudes mit unserer Tochter Premiumverbund entsprechend groß. Für weitere Vertragsabschlüsse - unter anderem in neuen Absatzregionen - stehen wir in fortgeschrittenen Verhandlungen." Über die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG bietet innovative, patentgeschützte Technologielösungen für den Hochbau, die hauptsächlich im Wohnungs- und Hotelbau, aber auch bei Pflege- und Studentenheimen eingesetzt werden. Die VST-Technologie zeichnet sich durch überlegene ökonomische und ökologische Eigenschaften im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise aus. Die Gesellschaft verfügt über eine breite Wertschöpfungskette: Diese reicht von der Projektplanung und Gebäudestatik über die Produktion der patentierten Verbundschalungstechnik-Elemente, wie Wände und Decken, im eigenen Werk sowie deren Lieferung, Montage und Ausbetonierung direkt auf der Baustelle bis hin zu schlüsselfertigen Objekten. Darüber hinaus lizensiert VST die patentierte Technologie für ausgewählte Regionen außerhalb der EU, liefert die dafür erforderlichen Werksanlagen und schult die Kunden im speziellen VST Planungs- und Produktions-Know-how. Die Anleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2R1SR7) der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und die VST-Aktie (ISIN AT0000A25W06) im Marktsegment direct market plus der Wiener Börse, im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Kontakt VST BUILDING TECHNOLOGIES AG Ansprechpartner: Jennifer Lohrmann Telefon: +43 2235 81 071 770 E-Mail: info@vstbuildingtechnologies.com Feuerwehrstraße 17 A-2333 Leopoldsdorf www.vstbuildingtechnologies.com edicto GmbH Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns edicto GmbH VST@edicto.de Telefon: +49 69 905505-56 02.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG Schloss Leopoldsdorf, Feuerwehrstraße 17 2333 Leopolsdorf bei Wien Österreich Telefon: +43 (0) 2235/81071 774 Fax: +43 (0) 2235/81071 - 715 E-Mail: k.kowalewski@vst-austria.at ISIN: DE000A1HPZD0 WKN: A1HPZD Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate Exchange EQS News ID: 925895 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 925895 02.12.2019 ISIN DE000A1HPZD0 AXC0208 2019-12-02/14:52