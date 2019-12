Die Lufthansa-Aktie befand sich bis zu ihrem zwei-Jahres-Tief am 15. August 2019 im Sinkflug. Seitdem geht es zwar wieder bergauf, doch die anhaltende Krise in der Luftfahrtindustrie bremst die Kranich-Airline immer wieder aus. So "verpuffte" die gestrige Nachricht, wonach Qatar Airways eine Lufthansa-Beteiligung anstrebt, ohne positiven Einfluss auf deren Aktienkurs. Schlimmer...

