Shanghai (ots/PRNewswire) - - Die Reiseausgaben chinesischer Touristen im Ausland erreichten in der ersten Jahreshälfte 2019 127,5 Milliarden US-Dollar- Verbraucherprofile und Ausgabeszenarien werden immer vielfältiger und verlangen nach einfacheren mobilen Zahlungsdiensten- Es wird erwartet, dass eine Reihe von Sonderangeboten von UnionPay, die für die Neujahrssaison vorgestellt wurden, den Konsum über die Weihnachtszeit ankurbeln werdenUnionPay International ("UPI"), eines der weltweit größten Bankkartenunternehmen, hat zusammen mit Chinas größtem Online-Reisebüro Ctrip am 28. November 2019 den "Chinese Outbound Travel Consumption Report" veröffentlicht. Dieser Bericht über den Konsum chinesischer Auslandsreisender stützt sich auf Zahlungsdaten von UPI sowie Statistiken über die Buchung von Reiseprodukten von Ctrip und verdeutlicht Chinas wachsendes Interesse am Tourismus und neue Trends beim Auslandsreisekonsum. Der Bericht zeigt, dass chinesische Touristen bis 2019 in über 150 Länder und Regionen gereist sind. Diese stark segmentierte Kundengruppe fordert einen ebenso vielfältigen Zahlungsdienst mit mehr Komfort und Sicherheit.Wer sind diese globalen Jetsetter? Haupterkenntnisse:- Im Jahr 2019 gab es 10 % mehr weibliche Auslandsreisende alsmännliche- Die durchschnittlichen Ausgaben pro Person sind bei männlichenReisenden höher- Es ist ein stetiges Wachstum von ins Ausland reisenden Touristenaus Städten der zweiten und dritten Kategorie zu verzeichnen- Nach Alter entfielen die höchsten Ausgaben auf die Altersgruppender über 80-jährigen und über 60-jährigen, während die im 21.Jahrhundert geborenen Touristen dem Trend des Alleinreisens folgen Die im Bericht dargestellten unterschiedlichen Kundenprofile deuten alle auf eine wachsende Vielfalt der Reisenden hin, die jeweils unterschiedliche Erwartungen und Anforderungen an Dienstleistungen haben. So sieht beispielsweise die junge Generation mobile Zahlungsdienste als unverzichtbar an, während ältere Menschen vor allem Informationen möchten.Wachstum bei QR-Zahlungen und Auslandsreisen zu neuen ZielenDer Bericht stellt auch fest, dass die globalen Reiseausgaben chinesischer Touristen in der ersten Jahreshälfte 2019 127,5 Milliarden US-Dollar erreichten. Zwar blieben Destinationen in Europa, den Vereinigten Staaten und Australien nach wie vor Top-Favoriten, doch es gab erstmals ein deutliches Wachstum an Touristen, die in an der Neuen Seidenstraßeninitiative teilnehmende Länder wie Weißrussland, Myanmar, Georgien und Nepal reisten.Der Bericht weist auch darauf hin, dass chinesische Reisende vor ihrer Ankunft ein großes Augenmerk auf Hotellerie, Gastronomie und Buchung legen:- 80 % der Reisenden steigen in Highend-Hotels (Fünf-Sterne-Hotels)ab- Die Ausgaben für Essen und Trinken stiegen in Regionen wie demSüdpazifik und dem Mittleren Osten um rund 60 %- Der Bericht zeigt auch ein deutliches Wachstum bei Online-Buchungenfür Unterhaltung und Attraktionen Diese stark segmentierte Gruppe von Reisenden fordert zunehmend vielseitigere Dienstleistungen. Um den sich abzeichnenden Trends und unterschiedlichen Bedürfnissen von Auslandsreisenden besser gerecht zu werden, hat UnionPay International seine Bemühungen zur Verbesserung von Produktentwicklung und Dienstleistungen intensiviert und seine Präsenz auf 177 Länder und Regionen ausgedehnt.Die kontaktlose Zahlungslösung QuickPass von UnionPay wird nunmehr von 3,4 Millionen Händlern außerhalb Chinas akzeptiert, wobei 2019 fünf neue Destinationen - darunter Mexiko und die Tschechische Republik - hinzukamen. Die Zahlung per UnionPay QR-Code ist an 450.000 Akzeptanzstellen verfügbar - 50 % mehr als im ersten Halbjahr 2019. Ferner können UnionPay-Karteninhaber nun in 32 Märkten Tap-and-Go oder Scan-and-Go-Zahlungen in 52 Ländern und Regionen durchführen.Was Informationen anbelangt bietet der Bereich "Grenzüberschreitender Reiseservice" der UnionPay-App Informationen über die Benutzerführung von UnionPay-Karten, Sonderangebote, Wechselkurse, Steuerrückerstattungen und mehr.Sonderangebote zum Neuen JahrFür chinesische Auslandsreisende bleibt UnionPay die wichtigste Zahlungsoption und wird von 28,5 Millionen Händlern auf der ganzen Welt akzeptiert, darunter 500.000 neue Mitglieder aus Top-Destinationen in Italien, Großbritannien und Indien sowie über 70 internationale Fluggesellschaften.Während die Neujahrssaison näher rückt, hat UPI bei 30.000 Händlern in 34 Ländern und Regionen Sonderangebote eingeführt, darunter einen Rabatt von 30 % für Outbound-Karteninhaber. Darüber hinaus wird UPI bald zusätzliche Cashback-Belohnungen mit seinem Partner Ctrip sowie zahlreiche andere Vorteile anbieten:- Reisende können bei Zahlungen mit dem UnionPay QuickPass vonexklusiven Angeboten in den Duty-Free-Shops der Flughäfen undRabatten bei Flughafen-Transportanbietern profitieren. Bei Zahlungper QR-Code werden Karteninhaber in einigen Regionen auch mit einemCashback in Höhe von 50 RMB belohnt.- UnionPay hat sein grenzüberschreitendes Cashback-Bonusprogramm mitacht Geschäftsbanken in China gestartet. Karteninhaber, die beiausländischen oder ausgewählten Online-Händlern einkaufen, können 1% Cashback für jeden Einkauf erhalten. Die Belohnungen gelten auchin Verbindung mit anderen Aktionsvorteilen- Beim Einkauf bei Partnerhändlern von Ctrip könnenUnionPay-Karteninhaber von einem zusätzlichen Cashback von 5 %profitieren.- Die Sonderangebote gelten in 80 großen Geschäftsvierteln auf derganzen Welt. Die Anzahl von UnionPay-Karten, die außerhalb des chinesischen Festlandes ausgegeben wurden, hat 130 Millionen erreicht. UPI bietet auch Sonderangebote für ausländische Karteninhaber bei über 2.000 Händlern in 23 Regionen außerhalb Chinas. Bei ausgewählten Händlern in wichtigen chinesischen Städten können ausländische Karteninhaber auch Rabatte von bis zu 40 % erhalten.Informationen zu UnionPay InternationalUnionPay International (UPI) ist eine Tochtergesellschaft der China UnionPay, deren Kerngeschäft das Wachstum und die Unterstützung des internationalen Geschäfts von UnionPay ist. In Zusammenarbeit mit mehr als 2.000 Institutionen weltweit hat UnionPay International die Kartenakzeptanz in 177 Ländern und Regionen mit Ausgabe in 58 Ländern und Regionen erreicht. UnionPay International ist ein Dienstleister für kosteneffektiven und sicheren grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr mit hohen Qualitätsstandards. 