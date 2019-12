Das Verhütungsgel von Evofem Biosciences (WKN: A2JBZC) schützt laut neuesten Studiendaten auch vor den sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten Chlamydien und Gonorrhea. Die Aktie des NBC-Favoriten erreicht ein neues Jahreshoch.

In der sogenannten AMPREVENCE-Studie der Phase 2b überzeugte Evofems Produktkandidat Amphora mit einer guten Verträglichkeit und der erhofften Wirkung. So wurden die Infektionsraten in der Indikation Chlamydien um 50% und bei Gonorrhea um 78% gesenkt. Beide Endpunkte der Studie wurden damit getroffen. Einen kompletten Schutz vor den Krankheiten kann aber auch Amphora nicht bieten.

Zulassungsantrag als Verhütungsmittel eingereicht

Die jüngsten Daten stellen den zweiten bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen innerhalb kurzer Zeit dar. Erst letzte Woche hatte Evofem den erneuten Zulassungsantrag für Amphora als Verhütungsmittel bei der US-Gesundheitsbehörde FDA eingereicht. Dass das Gel auch vor Chlamydien ...

