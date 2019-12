Qatar Airways bandelt mit der Lufthansa an, der Börsengang von Aramco stößt in Saudi-Arabien auf reges Interesse und die China-Daten verbreiten Hoffnung, dass der Bullenmarkt noch eine Weile anhält sagt Derivate-Experte Kemal Bagci im wöchentlichen Marktgespräch. Wie die Derivate-Anleger agieren verrät er direkt aus dem Handelssaal der BNP Paribas in Frankfurt.