Vaduz (ots) - Das Amt für Berufsbildung und Berufsberatung setzt ab sofort das elektronische Berufsbildungsportal für Lehrbetriebe produktiv ein. Dadurch können Lehrbetriebe die Lehrverträge online und medienbruchfrei zur Genehmigung einreichen.Zusammen mit sieben Schweizer Kantonen hat das Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB) ein Onlineportal für Lehrbetriebe erarbeitet. Im Frühjahr 2019 wurde dieses Berufsbildungsportal in Liechtenstein erfolgreich von einzelnen Pilot-Lehrbetrieben getestet. Ab sofort steht das Berufsbildungsportal allen Lehrbetrieben in Liechtenstein zur Verfügung. Sie können online:-Lehrverträge erfassen, -Lehrverträge zur Genehmigung einreichen,-Lehrzeitverlängerungen einreichen, -Lehrvertragsauflösungeneinreichen, -Lehrvertragsdaten einsehen und bearbeiten, -Daten zuBerufsbildner/innen erfassen und anpassen, -Anträge fürBildungsbewilligungen einreichen, -freie Lehrstellen erfassen undmutieren. Die entsprechenden Zugangsdaten wurden den Lehrbetrieben per Post zugestellt. Mit dem Berufsbildungsportal werden die Datenqualität und Datentransparenz erhöht und die Prozesse optimiert. Die Bewirtschaftung der Lehrbetriebs- und Lernendendaten sowie die zeitunabhängige Kommunikation zwischen Lehrbetrieb und ABB werden möglich. Zudem wird der Papierverbrauch reduziert. Insbesondere der Prozess der Lehrvertragsgenehmigung wird mit dem Berufsbildungsportal angepasst und digital abgebildet.Weitere Informationen finden Sie unter www.next-step.li/Infos für Lehrbetriebe.Kontakt:Amt für Berufsbildung und BerufsberatungMichael Andenmatten, LehraufsichtT +423 236 72 11Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100837804