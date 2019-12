Der DAX hat die Anleger an der Nase herumgeführt. Gleich zu Beginn der Woche kam es zu einer wilden Aufwärtsbewegung. Eine gefühlte Ewigkeit stieg der Index an, übersprang dabei die Widerstandsmarke bei 13.300 Punkten und signalisierte den Marktteilnehmern Stärke. Doch dieser Anschein stelle sich als eine fiese Falle heraus. Als wirklich alle an weiter steigende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...