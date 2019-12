Die Europäische Zentralbank (EZB) will unter ihrer neuen Präsidentin Christine Lagarde bald mit der geplanten Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie beginnen. Dies werde "in naher Zukunft" geschehen, sagte sie am Montag bei ihrer ersten turnusmäßigen Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss (ECON) des EU-Parlaments in Brüssel laut...

Den vollständigen Artikel lesen ...