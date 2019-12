(shareribs.com) Kopenhagen 02.12.2019 - Der dänische Windanlagenbauer Vestas meldete am Montag den Auftragseingang über Windanlagen mit einer Gesamtleistung von 149 MW. Es war die zweite Order aus den USA binnen weniger Tage. Vestas gab am Montag, dass man in den USA eine Order über 12 V110-2.0 MW Anlagen und 57 V120-2.2 MW Anlagen aus den USA erhalten habe. Für welchen Windpark die Anlagen gedacht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...