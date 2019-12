NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie ist im November stärker als im Vormonat gewachsen und auch stärker als erwartet. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 52,6 von 51,3 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 49,4 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 52,2 ermittelt worden.

Der dritte Monat in Folge mit einem Anstieg des Index zeige, dass die Industrie ihre Schwächephase hinter sich lasse, sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Die Auftragseingänge und die Produktion wüchsen wieder so stark wie seit Januar nicht. Allerdings sei das Geschäftsklima noch Besorgnis erregend schlecht.

Link: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/jhe/bam

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2019 09:52 ET (14:52 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.