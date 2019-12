Das aktuelle Explorationsprogramm von Ascot Resources scheint schon jetzt ein großer Erfolg zu sein. Nun lieferten 27 weitere Bohrlöcher hochgradige Ergebnisse, darunter auch 52,67 g/t Gold über 3,59 Meter.

Das A & O der Exploration

Bohrergebnisse sind das A & O in der Rohstoff-Exploration, für technische Laiern meist aber äußerst langweilig und schwer zu verstehen. Lediglich Bohrungen mit sehr hohen Metallgraden lassen die Masse der Anleger aufhorchen. Das dürfte auch für die nun veröffentlichten Bohrergebnisse von Ascot Resources (0,56 CAD | 0,38 Euro; CA04364G1063) gelten. Die Bohrungen wurden auf dem Silver Coin-Vorkommen niedergebracht, dass Ascot erst im vergangenen Jahr zugekauft hatte. Es ist Teil des Flaggschiff-Projekts Premier Mine, dass sich im Süden des "Golden Triangle" in der kanadischen Provinz British Columbia befindet.

Durchschnittlich über 9 Gramm Gold je Tonne

Die neuen Resultate sind bereits das dritte Set an hochgradigen Ergebnissen von Silver Coin. Insgesamt will man hier 10.500 Bohrmeter niederbringen und so die bestehende Ressource vergößern. Auf Silver Coin selbst wurde bereits 1991 Gold zu Durchschnittsgraden ...

