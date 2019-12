mainvestor GmbH / KFM Deutsche Mittelstand AG: Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds strebt Gesamtengagement von 2,5 Mio. Euro bei Deutsche Rohstoff-Anleihe an DGAP-News: mainvestor GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges mainvestor GmbH / KFM Deutsche Mittelstand AG: Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds strebt Gesamtengagement von 2,5 Mio. Euro bei Deutsche Rohstoff-Anleihe an 02.12.2019 / 16:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. KFM Deutsche Mittelstand AG Im Company-Talk: Hans-Jürgen Friedrich, Vorstandsvorsitzender "Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds strebt Gesamtengagement von 2,5 Mio. Euro bei Deutsche Rohstoff-Anleihe an" - "Die Deutsche Rohstoff überzeugt im KFM-Scoring mit hoher Visibilität und guten Kennzahlen" - "Die neue 5,25 Prozent-Anleihe der Deutsche Rohstoff stufen die Analysten als "attraktiv" ein und vergeben 4 Sterne" - "Mit Fokus auf die Schieferöl- und Gasförderung wird die Deutsche Rohstoff von der weiter wachsenden Nachfrage nach Öl und Gas profitieren" - "KFM hält den Deutsche Rohstoff-Bond für ein lohnenswertes Investment" Datum: 02.12.2019 Hintergrund Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Dieser bietet für private und institutionelle Investoren eine breite Streuung des Investments. Die Auswahl der Wertpapiere basiert auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS wird von Morningstar mit 5 von 5 Sternen beurteilt und gehört laut GBC Research zu den "Hidden Champions Fonds". mainvestor Company Talk sprach mit dem Vorstandsvorsitzenden der KFM Deutsche Mittelstand AG, Hans-Jürgen Friedrich, über die neue Anleihe der Deutsche Rohstoff AG (WKN: A2YN3Q), womit das Unternehmen überzeugen konnte und warum der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS eine Beteiligung der Emission in Höhe von 2,5 Mio. Euro vorgenommen hat. mainvestor: Herr Friedrich, der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS will sich bei der derzeit in der Platzierung befindlichen Anleihe der Deutsche Rohstoff als Investor beteiligen. In der Kombination aus Zeichnung und Umtausch aus der bestehenden Anleihe strebt der Fonds ein Gesamtengagement von 2,5 Mio. Euro an. Warum? Hans-Jürgen Friedrich: Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS ist permanent auf der Suche nach lohnenden Investitionsmöglichkeiten. In unserem strengen Selektionsprozess wurde die Deutsche Rohstoff-Anleihe auf Herz und Nieren geprüft. Das Unternehmen hat dabei unser KFM-Scoring erfolgreich durchlaufen. Die Anleihe wurde von unseren Analysten als attraktiv eingestuft und mit sehr guten 4 von 5 Sternen bewertet. mainvestor: Womit genau konnte die Deutsche Rohstoff bei der Analyse punkten? Hans-Jürgen Friedrich: Im Grunde genommen ist die Antwort darauf recht simpel. Uns überzeugen sowohl das Geschäftsmodell der Deutsche Rohstoff als auch die Konditionen der Anleihe in Verbindung mit soliden Kennzahlen, die in Zukunft noch stärker ausfallen dürften, und einem attraktiven Zinssatz von 5,25 Prozent. Zudem ist die Deutsche Rohstoff ein etablierter und verlässlicher Anleihe-Emittent, der darüber hinaus an der Börse notiert ist und mit einer hohen Transparenz punkten kann. mainvestor: Die Anleihe mit einem jährlichen Kupon von 5,25 Prozent... ...bietet aus unserer Sicht eine attraktive Anlagemöglichkeit in der aktuellen Null- und Negativzinsphase. Zumal mittelfristig die Zinskurve weiter nach unten zeigen dürfte. Das schätzt das Asset Management des Mittelstandsanleihen FONDS offenkundig ganz genauso ein. mainvestor: Der weltweite Trend in der Energieversorgung geht hin zu regenerativen Energien. Sehen Sie darin eine Gefahr für das Geschäftsmodell der Deutsche Rohstoff? Es ist zwar richtig, dass der Anteil an regenerativen Energien in den nächsten Jahren zunehmen wird. Man darf dabei aber nicht außer Acht lassen, von welch niedrigem Niveau kommend dieser Anstieg passiert. Viel mehr dürfte die globale Nachfrage nach Öl und Gas in den kommenden Jahren und sogar Jahrzehnten weiter steigen, wie jüngst Experten von OPEC und Internationaler Energieagentur prognostiziert haben. Wir sehen die Deutsche Rohstoff mit ihrer 10-jährigen Erfahrung im US-Schieferöl- und Gasgeschäft daher nach wie vor gut für weiteres Wachstum aufgestellt und sorgen uns nicht um das Geschäftsmodell des Unternehmens. Die hohen Investitionen in diesem Jahr sollten bereits 2020 zu deutlich höheren Umsätzen und Ergebnissen führen. Zudem verfügt die Deutsche Rohstoff über einen zusätzlichen aussichtsreichen Bohrplatz, der im kommenden Jahr erschlossen werden soll und der Produktion einen Schub geben wird. Wir sehen zusammengefasst also beste Voraussetzungen für weitere erfolgreiche Jahre. mainvestor: Und wie sieht Ihre Einschätzung bei den Finanzkennzahlen aus? Bei den Finanzkennzahlen sehen unsere Analysten insbesondere die Verbesserung der Konzern-Eigenkapitalquote auf 35,7% sehr positiv. Zudem konnte die Deutsche Rohstoff ihre Verbindlichkeiten in den ersten neun Monaten weiter reduzieren. Nach dem planmäßigen "Luftholen" im laufenden Jahr auf hohem Niveau rechnen wir ebenso wie der Vorstand der Deutsche Rohstoff mit spürbarem Wachstum in 2020. Dann dürfte der Umsatz auf 75 bis 85 Mio. Euro und das EBITDA auf 55 bis 65 Mio. Euro in die Höhe schnellen. Der Deutschen Rohstoff AG wurde zudem fünf Mal in Folge von der Bundesbank die Notenbankfähigkeit bescheinigt. Auch diese Bewertung bringt die Bilanzqualität gut zum Ausdruck. mainvestor: Zu guter Letzt: Können Sie uns ein Update über die Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds geben? Wir sind mit den Mittelzuflüssen in den Fonds hochzufrieden. Aktuell beläuft sich das Volumen auf über 190 Mio. Euro, mit steigender Tendenz. Wir sind mit den Mittelzuflüssen in den Fonds hochzufrieden. Aktuell beläuft sich das Volumen auf über 190 Mio. Euro, mit steigender Tendenz. Wir erfahren von Profi- und Privatanlegern großes Vertrauen, was uns sehr freut, gleichzeitig aber auch eine große Verpflichtung ist. Wir wollen zum Jahresultimo noch einmal einen Endspurt hinlegen und beim Fondsvolumen eine schöne runde Zahl erreichen. mainvestor: Herr Friedrich, vielen Dank für das Gespräch. 