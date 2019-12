Geht es nach dem VDMA, dann erwarten die deutschen Hersteller von Komponenten, Maschinen und Anlagen für die Elektronikproduktion für das laufende Jahr ein Umsatzplus von 6,4 Prozent. "Damit konnten die Werte zum Vorjahreszeitpunkt exakt gehalten werden", erläutert Thilo Brückner, Geschäftsführer des Fachverbandes Electronics, Micro and Nano Technologies im VDMA. Er beschreibt die Grundstimmung anhand der aktuellen VDMA-Geschäftsklimaumfrage, wofür im Oktober die deutschen Hersteller von Komponenten, Maschinen und Anlagen für die Elektronikproduktion befragt wurden: "Die deutsche Elektronikproduktion ist im Vorfeld der Weltleitmesse productronica 2019 weiterhin positiv gestimmt. Im Vergleich zum Maschinenbau insgesamt steht die Elektronikproduktionsbranche sehr gut da, unsere Firmen gehen für 2019 von einem Umsatzwachstum von 6,4 Prozent, im nächsten Jahr noch von 5,1 Prozent."

Immerhin konnte der Maschinenbau allgemein seit dem Jahr 2010 einen leicht wachsenden Umsatz aufweisen. Dass sich nun dunkle Wolken am Horizont abzeichnen, erläutert Rainer Kurtz, Fachbeiratsvorsitzender der productronica und Vorsitzender der Geschäftsführung der Kurtz Holding so: "Die leicht wachsende Konjunktur nahm Mitte 2018 ein Ende, denn seither geht es, was den Auftragseingang anbelangt, bergab." Der VDMA geht von einem durchschnittlichen Auftragsrückgang von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aus. Die Bandbreite bei den im VDMA organisierten Mitgliedern ist mit zwischen weiterhin prosperierend und sattem Minus von über 30 Prozent ziemlich groß. Leicht zeitversetzt zum allgemeinem Maschinenbaumarkt ging es bei den im Fachbereich Productronic registrierten VDMA-Mitgliedern erst zum Jahresende 2018 leicht bergab.

Wie sieht die Umsatzverteilung der hiesigen Maschinen- und Anlagenbauer im Fachbereich Productronic aus? Überraschend habe sich Nordamerika gut entwickelt und sei besonders in der ersten Jahreshälfte gut gewachsen. Jedoch sei der weltweite Markt insgesamt recht verhalten: "Es gibt Faktoren, wie technische aber auch handelspolitische Themen, die für Verunsicherung sorgen. Damit werden wir noch eine Weile leben müssen." Mit Blick auf den Umsatzanteil hat mittlerweile Asien mit 33 Prozent die Nase vorn, gefolgt von Deutschland mit 29 Prozent und Europa mit 22 Prozent. Nord-, ...

