Frankfurt am Main (ots) - Gemeinsam mit dem Ministerium für Schule und Bildung Nordrhein-Westfalen und der Medienberatung NRW organisiert der Verband Bildungsmedien e. V. am Samstag, den 15. Februar 2020, im Congress-Centrum Ost der Koelnmesse einen Bildungskongress für Lehrerinnen und Lehrer.Unter dem Motto "Lernmedien in der digitalen Welt" werden rund 30 Veranstaltungen angeboten, begleitet von einer Fachausstellung mit Produktpräsentationen.Den Eröffnungsvortrag hält Dr. phil. Markus Reimer, Diplom-Pädagoge und Innovations-Philosoph, Experte für Management, Qualität und Agilität zum Thema "(FR)Agil. Wie wir wissend weise handeln."Die Anmeldung und ausführliche Informationen zum Programm finden Sie unter www.bildungsmedien.de/biko20.Der Verband Bildungsmedien e. V. ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland. Seine Mitglieder entwickeln im Dialog mit Lehrenden und Lernenden didaktisch passgenaue Lehrinhalte und Lernlösungen. Gerade im digitalen Zeitalter ermöglichen qualitätsgesicherte Bildungsmedien individuellen Bildungserfolg und gesellschaftliche Teilhabe.