Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Um eine kurzfristige Finanzierung der MOLOGEN AG (ISIN DE000A2LQ900/ WKN A2LQ90) (die Gesellschaft) zu ermöglichen, befindet sich der Vorstand derzeit in Gesprächen mit zwei potenziellen Investorengruppen, so die MOLOGEN AG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...