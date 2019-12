Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG (ISIN AT0000A25W06/ WKN A2PBVH) ("VST") hat einen Auftrag für die Erstellung eines Studentenwohnheims in Kiel im Volumen von rund 12 Mio. Euro erhalten, so die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

