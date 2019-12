Renditen heimischer Staatsanleihen haben am Montagnachmittag deutlich zugelegt. Dementsprechend sackten die Kurse der Festverzinslichen deutlich ab. Der Euro-Bund-Future tendierte ebenfalls mit Verlusten.Starke Konjunkturdaten aus China und der Eurozone belasteten Festverzinsliche. Sowohl in China als auch in Europa stiegen die Einkaufsmanagerindizes an. Das Wachstum der chinesischen Industrie stieg ...

