Rund ein Jahr vor den nächsten Landtagswahlen war es für mich an der Zeit, über eine weitere Kandidatur als Regierungsrat nachzudenken. Nach Abwägung aller Umstände bin ich zur Entscheidung gelangt, kein drittes Mal zu kandidieren. Dadurch wird für meine Partei frühzeitig Klarheit geschaffen im Hinblick auf die kommenden Landtagswahlen.



Den politisch Gleichgesinnten danke ich für die grosse Unterstützung in den letzten Jahren. Ohne sie hätten die teilweise sehr schwierigen Projekte in meinem Verantwortungsbereich nicht umgesetzt werden können. Meinen politischen Gegnern mag ich das verfrühte Weihnachtsgeschenk von Herzen gönnen. Ich verspreche, auch im letzten Jahr dieser Legislaturperiode die politische Diskussion mit kontroversen Themen lebendig zu halten.



Ich wünsche allen eine besinnliche Adventszeit und frohe Festtage.



