Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Börsen haben weiter zugelegt, trotz anhaltend gemischter Konjunkturdaten und stockenden Handelsverhandlungen zwischen den USA und China, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg. Weiterhin recht defensiv positionierte Marktteilnehmer würden Aktien nach Rücksetzern am Markt kaufen, um auf die Rally noch aufzuspringen - das nähre die Rally. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...