Über die Hälfte der US-Amerikaner tun es, und viele andere in anderen Nationen auch: Doch in Deutschland sind es nur 16 Prozent, die an der Börse investieren. Warum das so ist, hat eine Studie der Frankfurt School of Finance and Management mit dem sperrigen Titel "Zum Rätsel der Aktienteilnahme in Deutschland" genauer untersucht.Was verbinden Sie mit dem Begriff "Aktienbesitz"? Nachdem Sie unseren Blog lesen, vielleicht so etwas wie "Dividende", "Rendite" und "Langfrist"? Glückwunsch. Damit gehören Sie vermutlich der Minderheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...