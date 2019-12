DAX startet dank Trump tiefrot in den Dezember - Lufthansa im Fokus

Nach einem freundlichen Ende des November-Handels sah es lange Zeit danach aus, als wenn der DAX auch den Dezember mit grünen Vorzeichen einläuten. Doch die Börsenbullen haben die Rechnung ohne Donald Trump gemacht.

Das war heute los. Nach der Stärkung der Protestbewegung in Hongkong durch die sogenannten "Hongkong-Gesetze" sah sich die Regierung in Peking ihrerseits gefordert zu reagieren. Vor allem die Absage an das geplante Anlegen von US-Kriegsschiffen in Hongkong wurde als Affront gewertet. Doch China wurde im Lauf des Tages rasch von Südamerika als Topthema abgelöst. Der Grund: US-Präsident Donald Trump hat die Wiedereinführung von Zöllen auf Stahl- und Aluminium-Importe aus Brasilien und Argentinien angekündigt. In der Folge dreht der DAX ab dem Mittag ins Minus und baute seine Verluste im Handelsverlauf deutlich aus. Dabei ging es sogar mit einem Minus von 2,05 Prozent runter unter die runde Marke von 13.000 Punkten.

