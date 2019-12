L&T Technology Services (NSE: LTTS), ein weltweit führendes Pure-Play-Unternehmen für technische Dienstleistungen, hat gemeldet, dass Airbus India das Unternehmen mit der Verwaltung, Softwareentwicklung, V&V (Validierung und Verifizierung) und Datenanalyse für seinen Avionik-Bereich beauftragt hat. Die Auftragserteilung ist ein direktes Ergebnis der langjährigen Erfahrung von LTTS im Luftfahrtbereich und der frühzeitigen Investition des Unternehmens in modernste Technologien.

Zu den besonderen Vorteilen von LTTS in der Luft- und Raumfahrt gehören ITAR (International Traffic in Arms) -Compliance und modernste nach CEMILAC (Center for Military Airworthiness Certification) zertifizierte Einrichtungen, eine starke globale Kundenbasis, eine robuste Labor- und Testinfrastruktur sowie strategische Allianzen mit Fortune 500-Unternehmen.

Abhishek Sinha, Chief Operating Officer und Mitglied der Geschäftsleitung bei L&T Technology Services kommentierte: "Die neuen Geschäftsmöglichkeiten in der Luftfahrtbranche erfordern einen transformativen Ansatz, der frische Ideen, eine gründliche Bewertung der am besten geeigneten Technologielösung und die Fähigkeit zur Beschleunigung des Unternehmenswachstums durch Innovation umfasst. Wir freuen uns, dass Airbus India LTTS beauftragt hat, diese Anforderungen umfassend zu erfüllen. Wir freuen uns auch darauf, gemeinsam Innovationen im Luftfahrtbereich zu entwickeln und neue Maßstäbe für Spitzenleistungen in der Industrie zu setzen."

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Kunden gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 51 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Unser Firmensitz befindet sich in Indien und wir haben rund 16.700 Mitarbeiter, die in 17 globalen Designzentren, 28 globalen Verkaufsbüros und 49 Innovationslabors tätig sind (Stand: 30. September 2019).

