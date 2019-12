In Berlin lädt die Regierung wütende Bauern zum Agrar-Gipfel. Die fühlen sich von der Politik allein gelassen - auch wegen der Preisexplosion beim Agrarland. Die Preise sind bis auf das Zehnfache geklettert.

Man hat sich inzwischen fast an diese Rekord-Kaskaden gewöhnt: Schon wieder sind die Preise gestiegen, ja explodiert, je nach Bundesland sogar bis auf das Zehnfache. Diesmal zeigen diese Zahlen jedoch nicht, wie so oft, die Explosion der Miet- oder Kaufpreise von Immobilien. Sondern von etwas, das scheinbar wenig mit dem Preiswahnsinn der Großstädte zu tun hat: Agrarland.

Wie Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen, sind die Preise für Agrarflächen in Deutschland seit der Wiedervereinigung knapp auf das Doppelte gestiegen. Hierbei sind wohlbemerkt Gebäude oder Inventar nicht mit eingerechnet.

Dabei gibt es deutliche regionale Unterschiede. Während Agrarland in den alten Bundesländern heute etwas mehr als doppelt so viel kostet wie nach der Wiedervereinigung, liegen die Preise im Osten mehr als viermal so hoch wie 1991. Das liegt hauptsächlich an den Preisen in Mecklenburg-Vorpommern, die annähernd auf das Zehnfache gestiegen sind, sowie an denen in Sachsen-Anhalt, die sich vervierfacht haben. Absolut gesehen bleiben die Preise in Westdeutschland dennoch höher (siehe Grafiken).

Hinter dem Acker-Boom stehen nicht die Landwirte. Sie sehen sich ganz im Gegenteil als Opfer der Entwicklung. Auch deshalb sind viele von ihnen an diesem Montag nach Berlin gereist, um der Bundesregierung ihr Leid zu klagen. Beim "Agrar-Gipfel" geht es um die Vielzahl an Vorschriften, von denen sich die Bauern drangsaliert ...

