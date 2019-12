In einer Pflichtmitteilung gibt Intel bekannt, dass der Verkauf der Smartphone-Modem-Sparte mit rund 2.200 Mitarbeitern an Apple vollständig abgewickelt ist. Ende Juli 2019 hatte Apple erwartungsgemäß den Kauf der Modem-Sparte des Chipherstellers Intel bekanntgegeben. Der Deal hatte eine Größenordnung von einer Milliarde US-Dollar und beinhaltete neben den rund 2.200 betroffenen Mitarbeitern, davon viele in Deutschland, auch die Standorte und vor allem die Technologie-Lizenzen. Apple macht sich unabhängig von Qualcomm Besonders das letztgenannte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...